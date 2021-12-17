Елизавета II: шопинг по-королевски

Экс-дворецкий раскрыл секреты монарха

У Ее Величества 12 правнуков, и все они ждут от нее подарков каждое Рождество. Разумеется, она не может толкаться в торговых центрах наравне с подданными. Бывший дворецкий монарха Пол Беррелл, который когда-то работал также на принцессу Диану, рассказал в интервью журналу Closer о необычном подходе к покупкам.

Королева не ходит по магазинам – они сами приходят к ней, и это относится не только к каталогам, которые ей присылают. По словам Беррелла, филиал сети John Lewis на Оксфорд-стрит предоставляет Ее Величеству подборку почти всего своего ассортимента « вживую » .

«В гостиной Виндзорского замка работает небольшой «магазинчик», куда королева может зайти на досуге и выбрать подарки для своей семьи. Обычно она делает покупки поздно вечером, после ужина, часов в десять», – делится экс-дворецкий.

По утверждению Беррелла, Ее Величество отдает предпочтение практичным подаркам и никогда не покупает украшения и безделушки: «Это может быть набор посуды для пикника, скатерть или пара полотенец для рук». После того как королева определится с выбором, подарки упаковывают и отправляют в усадьбу Сандрингем.



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