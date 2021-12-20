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Гаджеты и электротовары подорожали на 70%

Гаджеты и электротовары подорожали на 70%
Фото torange.biz

Цены взлетели из-за перекупщиков и дефицита микрочипов 

Некоторые из самых востребованных рождественских подарков продаются через интернет с наценкой более 70%. Узкие места в логистических цепочках и нехватка компьютерных микросхем повлияли на стоимость электроники – от игровых консолей до бытовой техники. В предпраздничную пору цены накручивают перекупщики, пишет The Guardian. 

Игровая консоль Microsoft Xbox Series X, выпущенная в ноябре 2020 года, обычно продается по цене £449,99. Но уже к 20 декабря она была распродана или осталась в очень ограниченном количестве у большинства розничных продавцов, включая Currys, John Lewis, Argos и Asda. Приставка была доступна на онлайн-рынке onbuy.com за £669,49, то есть с наценкой почти 50%. Консоль Sony PlayStation 5, которая также обычно продается по цене £449,99, была выставлена на продажу одним онлайн-магазином за £779,99, то есть с 73-процентной наценкой.

Алекс Болдок, исполнительный директор магазина электротоваров Currys, заявил на прошлой неделе, что магазин столкнулся с «острой проблемой» в обеспечении заказов на популярные рождественские подарки. Ассортимент ноутбуков неполон, а последнее изобретение Dyson, устройство для укладки волос Airwrap, менеджер назвал «золотой пылью».

Розничная цена Airwrap составляет £449,99, прибора уже нет на сайте Dyson. В заявлении интернет-магазина говорится: «Из-за проблем с глобальными поставками запасы этого товара могут быть ограничены на неопределенное время». Airwrap также недоступен на Amazon, Boots и John Lewis.

В октябре агентство Bloomberg сообщило, что Apple сократила производственные планы iPhone 13 на 10 млн единиц из-за продолжительной нехватки микрочипов. Сообщается, что электрогигант также сократил производство iPad, чтобы выделить больше компонентов для своего последнего iPhone. Крайний срок в магазине Apple Store в Великобритании для заказа iPad mini к Рождеству был 17 ноября, а для iPad – 24 ноября. Время доставки 10,2-дюймового iPad 2021 года на Amazon за £319 составляет от одного до двух месяцев.

Производство многих электронных товаров было свернуто из-за глобальной нехватки интегральных микросхем. Мировой оборот микрочипов в этом году достигнет почти £400 млрд, но производство, сосредоточенное в Восточной Азии, было значительно остановлено пандемией. На предложение также повлияли стихийные бедствия в США и эскалация китайско-тайваньского конфликта. Между тем спрос на компоненты продолжает расти, так как чипы необходимы для каждого сектора экономики – от производства аппаратов ИВЛ до потребительских товаров и автомобилей. 

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