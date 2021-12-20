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Лондон не намерен воевать с Москвой

Лондон не намерен воевать с Москвой
Фото Flickr.com

Британские военные останутся дома 

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон не поможет Украине живой военной силой в случае якобы планируемого Россией вторжения. Об этом глава ведомства рассказал в интервью журналу Spectator. Он объяснил это тем, что, несмотря на стремление страны вступить в НАТО, Украина не является членом альянса, в связи с чем у других участников коалиции нет желания за нее вступаться.

По его словам, отправка британских военных на помощь Киеву является «очень маловероятным» событием. Министр признал, что в случае возникновения военного конфликта Украине, судя по всему, придется сражаться в одиночку. 

«Факт в том, что она не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России… Мы не должны дурачить людей», – сказал Уоллес. Ранее он неоднозначно относился к военному вмешательству, отмечая лишь, что Великобритания может использовать «оборонительный потенциал» против Путина.

Соединенное Королевство последовало примеру Америки. В начале декабря президент Джо Байден заявил, что вопрос об отправке войск США для защиты Украины «не обсуждается». Если развертывание войск было исключено как Великобританией, так и Америкой – крупнейшими сторонниками Украины, – то, по мнению Уоллеса, максимальная выгода, которую в данной ситуации можно извлечь из взаимодействия с Украиной, – продажа ей оружия.

Однако Уоллес даже не сказал, присоединится ли Великобритания к США в поставках вооружения: «Мы еще не начали оказывать такую помощь. Мы постоянно изучаем все варианты».

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