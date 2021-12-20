﻿﻿﻿﻿﻿

Рождество без карантина: правительство гарантий не дает

Рождество без карантина: правительство гарантий не дает
Фото StockSnap.io

Количество госпитализаций увеличилось на 30%

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид отказался исключить возможность дальнейших антиковидных ограничений перед Рождеством, отметив, что ситуация с распространением варианта «омикрон» постоянно меняется, передает Reuters.

Глава минздрава заявил: «Мы оцениваем ситуацию, она очень быстро развивается. Я не думаю, что мы можем дать какие-либо гарантии. На данный момент мы просто должны держать все под контролем»

Джавид сказал, что правительство отслеживает данные «почти ежечасно» и прислушивается к своим научным консультантам. Он добавил, что об «омикроне» еще многое неизвестно, но, если ждать, пока массив данных окажется достаточным, может стать слишком поздно для адекватной реакции.

Ранее мэр Лондона объявил о задействовании в городе протокола чрезвычайного происшествия, чтобы помочь больницам справиться с ситуацией. По словам Садика Хана, это обеспечит более тесную координацию между государственными учреждениями и, возможно, более широкую поддержку со стороны правительства страны. В середине декабря количество госпитализированных в больницах британской столицы выросло почти на 30%.

«Я думаю, что это неизбежно, – сказал Хан Би-би-си, когда его спросили о вероятности дальнейших ограничений. – Если мы не введем новые ограничения пораньше, мы столкнемся с валом позитивных результатов [тестирования на COVID-19]. Возможно, государственные службы, такие как NHS, окажутся на грани коллапса, если не развалятся вовсе».

profile-sample2
Гаджеты и электротовары подорожали на 70%
20-12-2021
profile-sample2
Объявлены претенденты на Brit Awards
20-12-2021
profile-sample2
Соратник Бориса Джонсона подал в отставку
20-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.