Рождество без карантина: правительство гарантий не дает

Количество госпитализаций увеличилось на 30%

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид отказался исключить возможность дальнейших антиковидных ограничений перед Рождеством, отметив, что ситуация с распространением варианта «омикрон» постоянно меняется, передает Reuters.

Глава минздрава заявил: «Мы оцениваем ситуацию, она очень быстро развивается. Я не думаю, что мы можем дать какие-либо гарантии. На данный момент мы просто должны держать все под контролем ».

Джавид сказал, что правительство отслеживает данные «почти ежечасно» и прислушивается к своим научным консультантам. Он добавил, что об «омикроне» еще многое неизвестно, но, если ждать, пока массив данных окажется достаточным, может стать слишком поздно для адекватной реакции.

Ранее мэр Лондона объявил о задействовании в городе протокола чрезвычайного происшествия, чтобы помочь больницам справиться с ситуацией. По словам Садика Хана, это обеспечит более тесную координацию между государственными учреждениями и, возможно, более широкую поддержку со стороны правительства страны. В середине декабря количество госпитализированных в больницах британской столицы выросло почти на 30%.

«Я думаю, что это неизбежно, – сказал Хан Би-би-си, когда его спросили о вероятности дальнейших ограничений. – Если мы не введем новые ограничения пораньше, мы столкнемся с валом позитивных результатов [тестирования на COVID-19]. Возможно, государственные службы, такие как NHS, окажутся на грани коллапса, если не развалятся вовсе».