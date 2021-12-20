Соратник Бориса Джонсона подал в отставку

Причина – экономический спад из-за ковидных ограничений

Лорд Дэвид Фрост, министр кабинета, который руководил переговорами с Европейским союзом после Брексита, подал в отставку из-за несогласия с политикой правительства в части мер по борьбе с коронавирусом. В течение нескольких последних месяцев он высказывал опасения по поводу вводимых ограничений и экономической политики, включая запланированное повышение отчислений в фонд государственного социального страхования. Ситуацию анализирует The Telegraph.

В своем заявлении об отставке лорд Фрост напомнил Борису Джонсону об обещании последнего, что снятие ограничений летом будет «необратимым», а также призвал «использовать возможности Брексита как можно быстрее» и перейти к «слабо регулируемой, предпринимательской экономике с низкими налогами».

Отставка такого близкого союзника бросает очередной серьезный вызов премьер-министру, с конца осени переживающему кризис. Опасения Фроста по поводу действий правительства перекликаются с мнениями многих сторонников консервативной партии. Один высокопоставленный тори сказал: «Проблема в том, что Фрост говорит от лица партии. [Для Джонсона] это начало конца».

Первоначально лорд Фрост намеревался уйти в отставку в начале этого декабря из-за введения плана Б, и его уговорили остаться до Нового года. Обязанности Фроста после его отставки взяла на себя министр иностранных дел Лиз Трасс. 46-летняя Трасс станет «ведущим переговорщиком с ЕС по протоколу Северной Ирландии», говорится в заявлении Даунинг-стрит.