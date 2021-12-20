﻿﻿﻿﻿﻿

Соратник Бориса Джонсона подал в отставку

Соратник Бориса Джонсона подал в отставку
Фото Flickr.com

Причина – экономический спад из-за ковидных ограничений 

Лорд Дэвид Фрост, министр кабинета, который руководил переговорами с Европейским союзом после Брексита, подал в отставку из-за несогласия с политикой правительства в части мер по борьбе с коронавирусом. В течение нескольких последних месяцев он высказывал опасения по поводу вводимых ограничений и экономической политики, включая запланированное повышение отчислений в фонд государственного социального страхования. Ситуацию анализирует The Telegraph. 

В своем заявлении об отставке лорд Фрост напомнил Борису Джонсону об обещании последнего, что снятие ограничений летом будет «необратимым», а также призвал «использовать возможности Брексита как можно быстрее» и перейти к «слабо регулируемой, предпринимательской экономике с низкими налогами».

Отставка такого близкого союзника бросает очередной серьезный вызов премьер-министру, с конца осени переживающему кризис. Опасения Фроста по поводу действий правительства перекликаются с мнениями многих сторонников консервативной партии. Один высокопоставленный тори сказал: «Проблема в том, что Фрост говорит от лица партии. [Для Джонсона] это начало конца».

Первоначально лорд Фрост намеревался уйти в отставку в начале этого декабря из-за введения плана Б, и его уговорили остаться до Нового года. Обязанности Фроста после его отставки взяла на себя министр иностранных дел Лиз Трасс. 46-летняя Трасс станет «ведущим переговорщиком с ЕС по протоколу Северной Ирландии», говорится в заявлении Даунинг-стрит.

profile-sample2
Гаджеты и электротовары подорожали на 70%
20-12-2021
profile-sample2
Объявлены претенденты на Brit Awards
20-12-2021
profile-sample2
Соратник Бориса Джонсона подал в отставку
20-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.