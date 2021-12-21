Борис Джонсон не хочет локдауна на Рождество

Глава правительства боится своих однопартийцев

По словам премьер-министра, властям необходимо «оставить за собой возможность» введения новых антиковидных ограничений в Англии до Рождества на случай резкого увеличения количества заболевших. Политика цитирует Би-би-си.

Борис Джонсон не объявил о каких-либо новых мерах и не обещал их, однако заявил, что министры «держат руку на пульсе». Премьер-министр сказал, что данные отслеживаются ежечасно и есть «вещи, которые нам нужно прояснить, прежде чем мы решим, что делать дальше».

Выступая перед журналистами после совещания на Даунинг-стрит, чиновник заявил: «К сожалению, я должен сказать людям, что нам придется отложить возможность принятия дальнейших мер для защиты населения, охраны общественного здоровья, защиты нашей национальной службы здравоохранения. Мы без колебаний предпримем эти действия, если потребуется». Премьер-министр также призвал граждан проявлять осторожность и соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации медиков.

Еще 91 743 случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Великобритании 20 декабря, что стало вторым показателем за всю историю наблюдений. Научные консультанты правительства полагают, что в ближайшее время могут потребоваться новые ограничения. В частности, они предлагают сократить размер групп, которым разрешено собираться в одном месте, и закрыть заведения, где существует высокий риск заражения.

Однако Борис Джонсон в последнее время сталкивается с активным противодействием введению дополнительных ограничений со стороны членов своей партии. Около 100 депутатов-консерваторов проголосовали против решения премьера ввести ковид-паспорта. Министр по Брекситу лорд Фрост подал в отставку из-за несогласия с политикой правительства по борьбе с пандемией.