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Борис Джонсон подаст в отставку?

Борис Джонсон подаст в отставку?
Фото commons.wikimedia.org

Вечеринки в локдаун бесследно не прошли 

Согласно результатам опроса, опубликованным компанией Ipsos Mori 20 декабря, большинство взрослого населения Великобритании считает, что Борис Джонсон не будет премьер-министром к концу 2022 года. Данные исследования публикует агентство Reuters.

Растущее общественное недовольство вызвано сообщениями о том, что правительственные чиновники проводили собрания и вечеринки, когда в прошлом году в Великобритании объявили локдаун. Это вызывает сомнения в авторитете Джонсона и его Консервативной партии. У падения уровня доверия к тори есть и другие причины, включая антиковидную политику, замедление экономического роста и сворачивание социальных проектов.

По данным опроса, шесть из десяти человек посчитали, что Борис Джонсон подаст в отставку к концу следующего года.

В декабре рейтинг премьер-министра не превышал 29–30%. Показатель одобрения его работы постоянно снижается с тех пор, как в мае достиг 48% и отрицательный рейтинг Джонсона стал перевешивать положительный. Последние месяцы выдались чрезвычайно напряженными для главы правительства: новые проблемы и вызовы следуют один за другим. Чиновника обвиняют в попустительстве коррупции, нарушении антиковидных ограничений, непоследовательных мерах по борьбе с коронавирусом и других политических грехах. Многие видные консерваторы отвернулись от своего лидера и не поддерживают решения правительства.

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