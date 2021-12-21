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Футбольное Рождество состоится

Футбольное Рождество состоится
Фото commons.wikimedia.org

Лиги отказались отменять матчи из-за ковида

Премьер-лига и Английская футбольная лига (EFL) решили не приостанавливать свои чемпионаты в рождественский период, несмотря на вспышки заболевания COVID-19 в нескольких клубах, сообщает SkyNews. 

Премьер-лига созвала собрание акционеров, чтобы обсудить, не перенести ли тур чемпионата в конце декабря, но идея была отклонена.

В заявлении совета говорится, что клубы «коллективно намерены продолжать исполнение текущего расписания матчей, по возможности соблюдая меры предосторожности». По словам представителей Премьер-лиги, 92% игроков и персонала сделали хотя бы одну прививку. EFL, объединяющая три низших по отношению к Премьер-лиге дивизиона, заявила, что продолжит матчи на фоне «режима ежедневного тестирования и непрерывной вакцинации».

Главный исполнительный директор лиги Тревор Берч сказал: «Мы продолжим работать с клубами, властями и другими организациями, чтобы отслеживать количество случаев заболевания, и будем готовы реагировать соответственно. На данный момент мы уверены, что можем продолжать проводить игры, если у клубов найдется достаточное количество здорового персонала на поле и за его пределами».

По последним данным, каждый четвертый игрок EFL не собирается вакцинироваться. 75% футболистов лиги либо полностью привиты, либо получили один укол, либо пройдут процедуру в ближайшее время.

В течение декабря шесть игр Премьер-лиги были перенесены, отменялись и международные встречи. ФК «Тоттенхэм» пострадал сильнее прочих. В начале декабря в лондонском клубе было выявлено 6 случаев заражения ковидом – это произошло перед матчем Лиги конференций с французским «Ренном». Международная игра должна была пройти 9 декабря в Лондоне, но встреча была отменена, и «Шпорам» присудили техническое поражение. Домашний матч с «Ливерпулем» 19 декабря стал для лондонцев первым за две недели. 

Тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался за отмену всех матчей команд высшего дивизиона в ближайшее время. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал футболистов пройти иммунизацию и предположил, что мерсисайдский клуб не будет заявлять на игры невакцинированных игроков.

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