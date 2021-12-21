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Праздник на Трафальгарской площади отменен

Праздник на Трафальгарской площади отменен
Фото geograph.ie

Вместо него лондонцам покажут телешоу

Из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом «омикрон» новогодний концерт на Трафальгарской площади столицы не состоится, передает Би-би-си. 

Мэр Садик Хан сказал, что мероприятие, в котором должны были участвовать 6 500 человек, отменяется «в интересах безопасности». Ранее он объявил о задействовании в городе протокола чрезвычайного происшествия из-за распространения нового варианта коронавируса. 

Гуляния на Трафальгарской площади с выступлением артистов, киосками с едой и прочими развлечениями были анонсированы в ноябре в качестве замены знаменитого лондонского фейерверка, также отмененного по эпидемиологическим причинам.

Вместо праздника британцам покажут телевизионное шоу, посвященное Лондону и ключевым моментам уходящего года. Оно будет идти в прямом эфире на BBC 1 и BBC iPlayer.

«Это разочарует многих лондонцев, но мы должны предпринять правильные шаги, чтобы уменьшить распространение вируса. Я горжусь тем, что у нас все еще будет невероятная захватывающая телетрансляция, которую можно будет посмотреть дома: мы покажем наш великий город всему миру», – заявил Хан.

По его словам, за последние семь дней в столице было зарегистрировано более 65 500 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю это привело к увеличению количества госпитализаций в лондонских больницах на 29%.

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