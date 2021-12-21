Столичные музеи закрываются из-за болезни персонала

Крупные учреждения намерены продолжить работу

Лондонский Музей естествознания, излюбленное место семейного отдыха в рождественские каникулы, заявил, что закрывается до 27 декабря включительно из-за нехватки персонала, вызванной резким ростом числа случаев COVID-19 в Великобритании. Заявление приводит агентство Reuters.

«Музей в Южном Кенсингтоне будет закрыт с 21 по 27 декабря из-за непредвиденной нехватки персонала, – говорится в сообщении. – Мы планируем возобновить работу во вторник, 28 декабря. Вы можете забронировать билеты на будущее на нашем веб-сайте».

Газета The Art Newspaper сообщает о других закрытиях. 17 декабря музей Wellcome Collection объявил о прекращении своей работы до дальнейшего уведомления. Музей подкидышей на Брансуик-сквер закрыт до 4 января, а Музей национальной армии в Челси не принимает посетителей в течение всего праздничного периода.

Согласно данным Museums Journal, некий крупный неназванный лондонский музей изо всех сил пытается сохранить свои залы открытыми после вспышки коронавируса среди сотрудников. Издание приводит слова анонимного сотрудника: «Мы падаем как мухи, я вообще не понимаю, как мы будем работать в конце декабря – начале января».

На момент написания заметки входные билеты в музей Виктории и Альберта, галерею Тейт, Королевскую академию и Британский музей все еще можно забронировать. Представитель Британского музея утверждает, что «на данном этапе закрытия не планируется».