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Древние фермеры уважали семейные ценности

Древние фермеры уважали семейные ценности
Фото пример неолитического захоронения, Flickr.com

Пять поколений доисторических крестьян похоронены вместе

Анализ ДНК, взятой из доисторической гробницы, возраст которой насчитывает 5 700 лет, помог создать старейшее в мире генеалогическое древо, пролив свет на важность понятий семьи и происхождения у древних британских земледельцев, пишет The Guardian. 

Группа исследователей изучила кости и зубы 35 человек, изъятые в одной из наиболее хорошо сохранившихся неолитических гробниц Великобритании вблизи деревни Хэзлтон в Котсуолдсе. По словам доктора Криса Фаулера из Университета Ньюкасла, результаты просто поразительны.

Исследователи обнаружили, что 27 похороненных были биологическими родственниками из пяти непрерывных поколений одной большой семьи. Большинство из них произошли от четырех женщин, у которых были дети от одного и того же мужчины.

«Это говорит нам о важности наследования в неолитическом обществе, – говорит Фаулер. – Когда они строили эти гробницы и решали, кого туда положить, они выбирали близких родственников людей, которые были там похоронены впервые. Здесь прослеживается тесная связь с непосредственными предками, которая длится на протяжении нескольких поколений».

Гробница, известная как Длинная пирамида из камней Хэзлтон-Норт, разделена на две L-образные области с камерами. Последние исследования также показывают, что мертвые мужчины были захоронены рядом с родственными им женщинами. Это, как считают антропологи, иллюстрирует факт того, что «женщины были социально значимыми для этого сообщества».

Доисторическая группа людей, о которой идет речь, жила в период около 3700–3600 гг. до н. э. Гробница была построена примерно в то время, когда в Европе было открыто разведение крупного рогатого скота и зерновых культур. Пройдет еще 700 лет, прежде чем начнется строительство самого известного неолитического памятника, Стоунхенджа.

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