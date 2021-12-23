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«Мороз. Дед Мороз»

«Мороз. Дед Мороз»
Фото открытка МИ-6

МИ-6 нарисовала рождественскую открытку про Бонда

Исторически сложилось так, что Секретная разведывательная служба (SIS) дистанцировалась от персонажа Яна Флеминга. Однако в этом году МИ-6 решила отдать дань уважения Джеймсу Бонду и подчеркнуть свою связь с вымышленным шпионом, пишет The Telegraph. 

Вступительные титры фильмов бондианы изображают щеголеватого шпиона, за которым следят через ствол пистолета. Затем фигура в смокинге резко разворачивается, чтобы выстрелить в своего таинственного наблюдателя, экран заливается красным. На своей открытке МИ-6 заменила Бонда даже более известным персонажем – Дедом Морозом (Father Christmas).

На карточке, созданной офицером МИ-6, рождественский дед изображен стоящим на мушке, причем в той же позе, что и знаменитый шпион, и традиционную красно-белую карамельку-трость он держит «стволом» вверх, как Бонд – свой пистолет Walther PPK.

Источник из службы безопасности Уайтхолла сообщил, что отношение МИ-6 к персонажу Флемминга всегда было «сложным», добавив: «В некотором смысле он действительно похож на разведчика, например чувством долга и страстью к работе, но есть в нем много такого, что нам не нравится».

Глава МИ-6 Ричард Мур заявил ранее в декабре, что актер Дэниел Крейг «очеловечил Бонда», отодвинув персонажа от «женоненавистнического» и «жестокого» оригинала, который «не очень нравился многим женщинам»По мнению Мура, Рэйф Файнс, который играет роль М в новых фильмах франшизы, «проделал отличную работу». Особенно директору разведки нравится раздраженный тон, с которым его киноаналог разговаривает с Бондом. «Я был большим поклонником Джуди Денч в этой роли, она была совершенно потрясающей, – сказал он. – Может быть, она была предвестником будущего, которое наступит, когда разведку возглавит женщина».

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