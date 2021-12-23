Названа самая дорогая улица Англии

Жилье за пределами столицы дорожало в этом году быстрее

Банк Halifax назвал улицу с самой дорогой недвижимостью в Англии. Ею стала Тайт-стрит в Западном Лондоне, известная как место проживания великих поэтов и писателей прошлого, в том числе Оскара Уайльда. Данные публикует The Guardian.

По данным Halifax, средняя стоимость дома на Тайт-стрит составляет £28,9 млн.

Это результаты 2021 года. Рекорд был установлен год назад улицей Авеню-роуд в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд: средняя цена дома в этом месте составляла £30,5 млн.

По словам ипотечного кредитора, 10 самых дорогих улиц в 2021 году находятся в столице, в основном в Вестминстере, Кенсингтоне и Челси, где и расположена Тайт-стрит. Представители Halifax добавили, что цены на жилье за пределами столицы в уходящем году росли более быстрыми темпами. В 2021-м в Лондоне не отмечалось такого же бума недвижимости, как в других регионах, поскольку вызванное пандемией стремление к новому образу жизни привело к оттоку населения из мегаполисов.

Средняя цена дома на одной из 10 самых дорогих улиц на севере Англии и в Уэст-Мидлендсе выросла на 11% за год, что сделало их двумя наиболее успешными регионами. На северо-западе цены в основном выросли на 5%, за ними следует Ист-Мидлендс с ростом в 4%. В Лондоне этот показатель составил всего 1%.

В декабре Halifax прогнозировал, что бум цен на жилье в Великобритании закончится в следующем году, поскольку финансовое состояние домашних хозяйств ухудшается. Ранее в этом месяце компания Rightmove сообщила, что рынок жилья Великобритании, скорее всего, вернется к нормальному уровню активности в 2022 году, но по-прежнему будет «загружен».