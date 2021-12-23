﻿﻿﻿﻿﻿

Названа самая дорогая улица Англии

Названа самая дорогая улица Англии
Фото commons.wikimedia.org

Жилье за пределами столицы дорожало в этом году быстрее 

Банк Halifax назвал улицу с самой дорогой недвижимостью в Англии. Ею стала Тайт-стрит в Западном Лондоне, известная как место проживания великих поэтов и писателей прошлого, в том числе Оскара Уайльда. Данные публикует The Guardian. 

По данным Halifax, средняя стоимость дома на Тайт-стрит составляет £28,9 млн.

Это результаты 2021 года. Рекорд был установлен год назад улицей Авеню-роуд в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд: средняя цена дома в этом месте составляла £30,5 млн.

По словам ипотечного кредитора, 10 самых дорогих улиц в 2021 году находятся в столице, в основном в Вестминстере, Кенсингтоне и Челси, где и расположена Тайт-стрит. Представители Halifax добавили, что цены на жилье за пределами столицы в уходящем году росли более быстрыми темпами. В 2021-м в Лондоне не отмечалось такого же бума недвижимости, как в других регионах, поскольку вызванное пандемией стремление к новому образу жизни привело к оттоку населения из мегаполисов.

Средняя цена дома на одной из 10 самых дорогих улиц на севере Англии и в Уэст-Мидлендсе выросла на 11% за год, что сделало их двумя наиболее успешными регионами. На северо-западе цены в основном выросли на 5%, за ними следует Ист-Мидлендс с ростом в 4%. В Лондоне этот показатель составил всего 1%.

В декабре Halifax прогнозировал, что бум цен на жилье в Великобритании закончится в следующем году, поскольку финансовое состояние домашних хозяйств ухудшается. Ранее в этом месяце компания Rightmove сообщила, что рынок жилья Великобритании, скорее всего, вернется к нормальному уровню активности в 2022 году, но по-прежнему будет «загружен».

profile-sample2
Счета за электроэнергию и газ вырастут на 50%
24-12-2021
profile-sample2
Половина «простуд» может быть вызвана ковидом
24-12-2021
profile-sample2
Королева встретит Рождество с сыном и невесткой
24-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.