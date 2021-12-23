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Срок самоизоляции сократили до недели

Срок самоизоляции сократили до недели
Фото pixabay.com

Невакцинированных изменение не касается

Министерство здравоохранения объявило, что инфицированные англичане могут прервать самоизоляцию на три дня раньше, если результат их тестов будет дважды отрицательным, передает Би-би-си. 

Теперь они смогут завершить карантин через семь дней вместо десяти, предоставив отрицательные результаты экспресс-теста на шестой и седьмой день.

Глава медицинского ведомства Саджид Джавид заявил, что изменение правил основано на последних рекомендациях экспертов в области здравоохранения. По его мнению, это сведет к минимуму сбои в работе государственной инфраструктуры, вызванные быстрым распространением нового варианта коронавируса. Эпидемия «омикрона» привела к нехватке персонала на частных предприятиях, а также у медицинских и железнодорожных служб.

Те, кто обнаружил у себя симптомы 17 декабря, могут прекратить изоляцию к Рождеству. Впрочем, власти не советуют покидать дом раньше срока тем, кто все еще испытывает симптомы болезни.

Также всем, кто выходит из изоляции на седьмой день, настоятельно рекомендуется ограничить контакт с людьми из группы риска, не посещать людные или плохо вентилируемые места и работать из дома. Те, кто не получил двух уколов вакцины, а также находится в тесном контакте с пациентом с положительным результатом теста, все равно должны пребывать на карантине в течение полных 10 дней.

Послабления были введены после того, как премьер-министр подтвердил, что никаких новых ограничений в Англии до Рождества вводить не будет.

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