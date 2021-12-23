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В Британии установлен рекорд заболеваемости

В Британии установлен рекорд заболеваемости
Фото pixabay.com

Ученые: «омикрон» мягче «дельты»

Согласно последним правительственным данным, количество ежедневных случаев заражения COVID-19 в Великобритании впервые превысило 100 000 человек, сообщает Би-би-си: 22 декабря было выявлено 106 122 пациента. Рекорды обновляются почти каждый день начиная с 15 декабря.

К концу месяца в больницах с коронавирусом находятся в общей сложности 8 008 человек. Несмотря на то что это самый высокий показатель с 22 ноября, он намного ниже пика прошлой зимы.

21 декабря был установлен еще один рекорд: в этот день 968 665 британцев получили бустерный укол или третью дозу вакцины. 6 100 000 человек привились за предыдущую неделю.

Если верить новому исследованию, проведенному Имперским колледжем, у людей с положительным результатом теста на «омикрон» вероятность госпитализации на 15–20% ниже, чем у тех, кто был инфицирован «дельтой». Шансы попасть в больницу у тех, кто заболел новым штаммом после ранее перенесенной инфекции, на 50–60% ниже по сравнению с теми, кто заразился коронавирусом впервые.

Риск госпитализации аналогичен у «омикрона» и «дельты» среди людей с положительным результатом теста, ранее получивших не менее двух доз вакцины, говорится в исследовании. Тем не менее те, кто получил третью дозу, попадут в больницу с меньшей вероятностью.  Это происходит потому, что, согласно отчетам, симптомы «омикрона», доминирующего штамма в Британии, мягче, чем у «дельты». Между тем в результате отдельного исследования, проведенного в Шотландии, выявлено, что риск госпитализации с «омикроном» на ⅔ ниже, чем «дельтой». Первый министр Никола Стерджен уже назвала результаты «воодушевляющими». Однако эти данные еще не подтверждены Агентством безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), которое должно объявить о своих выводах до нового года.

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