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Гарри и Меган впервые показали дочь

Гарри и Меган впервые показали дочь

Семья сфотографировалась для благотворительной открытки

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочь Лилибет (Лили) Диану Маунтбеттен-Виндзор. Рождественская открытка со всем семейством появилась на сайте благотворительной организации Team Rubicon, которой герцог и герцогиня Сассекские оказывают поддержку.

На фотографии двухлетний Арчи сидит на колене принца Гарри, а Меган держит на руках смеющуюся малышку Лилибет. В поздравительном адресе на открытке герцог и герцогиня сообщают, что пожертвовали деньги в помощь организации и желают всем хороших праздников.

«В 2021 году мы приветствовали нашу дочь Лилибет в этом мире, – написала пара на лицевой стороне открытки. – Арчи сделал нас мамой и папой, а благодаря Лили мы стали настоящей семьей».

Меган родила девочку 4 июня 2021 года. Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор стала 11-й правнучкой Елизаветы II. Девочка получила первое имя в честь королевы, а второе – матери Гарри, принцессы Дианы. Ее Величество лично разрешила принцу Гарри назвать дочь Лилибет – это домашнее прозвище монарха. Летом малышку признали наследницей престола. Дочь герцогов Сассекских стала восьмой в очереди на трон. 

Картинка сделана фотографом Алекси Любомирски, ранее снимавшим свадьбу Гарри и Меган. Он родственник одного из королевских домов Европы и носит титул «Его Светлость» (His Serene Highness), такой же, как, к примеру, князь Монако Альбер II. 

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