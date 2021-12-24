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Королева встретит Рождество с сыном и невесткой

Королева встретит Рождество с сыном и невесткой
Фото кадр из рождественского обращения королевы 2017 года

Принцессы Анны на празднике не будет

Представитель королевской семьи сообщил, что Елизавета II проведет Рождество с принцем Уэльским и герцогиней Корнуолльской, передает SkyNews. Это решение было принято после того, как стало известно о коронавирусной болезни адмирала сэра Тимоти Лоуренса, мужа принцессы Анны, а это значит, что они не смогут приехать на Рождество к королеве из-за того, что находятся в изоляции.

Чарльз и Камилла составят компанию монарху в Виндзорском замке. Прошлые праздники пара провела в Хайгроув, их загородном поместье в Глостершире. 

Принц Уильям и Кейт встретят Рождество в своем доме в Норфолке вместе с семейством Миддлтон.

Ее Величество обычно принимает родственников в Сандрингемском дворце в Норфолке, где собираются толпы людей, чтобы посмотреть, как члены королевской семьи идут на рождественскую службу в церковь Святой Марии Магдалины. Однако 20 декабря стало известно, что Елизавета II отменила свой предрождественский семейный обед, который в 2020 году также не состоялся из-за пандемии.

Прошлое Рождество, которое проходило во время карантина, королева тоже провела в Виндзорском замке вместе с ныне покойным мужем принцем Филиппом. Нынешний праздник Ее Величество впервые встретит без герцога Эдинбургского.

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