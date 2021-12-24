Половина «простуд» может быть вызвана ковидом

Кашель и насморк – симптомы китайского вируса

Исследовательская группа Zoe Covid, которая наблюдает за пандемией, анализируя комментарии общественности, предположила, что половина пациентов с симптомами простуды на самом деле болеет коронавирусом, пишет Би-би-си.

К такому выводу ученые пришли, наблюдая вспышку эпидемии в середине и конце декабря, вызванную новым штаммом ковида «омикрон». Около 144 000 человек в день заражаются им, а затем начинают плохо себя чувствовать.

«Если у вас симптомы простуды, пройдите тест на коронавирус», – советует ведущий ученый Zoe Covid профессор Тим Спектор. По его мнению, для многих людей заражение «омикроном» означает легкое заболевание. У некоторых симптомы отсутствуют вовсе.

«Количество новых бессимптомных случаев резко возросло за последнюю неделю, – заявил ученый. – Для большинства положительный результат теста на «омикрон» скорее приведет к чему-то похожему на обычную простуду: боли в горле, насморку, головной боли. Вы можете спросить у друзей, которые недавно переболели, они подтвердят вам это».

22 декабря Великобритания сообщила о 106 122 новых случаях COVID-19, установив таким образом рекорд заболеваемости. Согласно предварительным исследованиям, новый штамм коронавируса «омикрон» более мягкий, и заболевание принимает тяжелую форму для меньшего числа людей. Однако массовая волна инфекций по-прежнему означает, что многие пациенты нуждаются в медицинской помощи.