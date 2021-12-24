Счета за электроэнергию и газ вырастут на 50%

Отрасль требует вмешательства правительства

Представители индустрии сетуют на ситуацию на рынке энергоносителей. По их мнению, она становится критической, сообщает Би-би-си. Покупатели, уже получившие рекордные счета за тепло и свет, пострадают от увеличения расходов из-за дальнейшего роста оптовых цен на газ.

Эмма Пинчбек, глава торговой организации Energy UK, отметила, что рост цен начинает наносить ущерб всей экономике страны. Правительство заявило, что у него есть меры по защите конечных потребителей, но, по мнению представителя отрасли, настоящий эффект должно оказать снижение налогов и экологических сборов с энергокомпаний.

По словам Пинчбек, правительства других европейских стран, также пострадавшие от глобального роста цен на энергоносители, делают больше, чем британское.

«У нас рекордные цены на газ с сентября, и за последние пару недель они снова выросли, причем до такого уровня, которого мы, честно говоря, никогда не видели, – заявила Пинчбек. – К весне ситуация станет довольно серьезной. Счета за электроэнергию вырастут на 45–50%».

Представительница энергетической отрасли рассказала, что по всей Европе правительства просили энергоемкое производство ограничить спрос, чтобы сэкономить топливо и снизить влияние на тарифы для домохозяйств. Страны также снизили налоги и сборы для энергокомпаний. К этим государствам относится, например, Испания, которая продлила серию налоговых льгот, введенных в июне прошлого года, до мая 2022 года.

Эти и аналогичные меры помогут домохозяйствам сэкономить около £200 в год. «Мы просим наше казначейство вмешаться, как это сделали другие правительства. Если говорить о тарифах, стоит помнить, что на долю компаний-поставщиков приходится менее одной пятой от суммы, которую платят потребители, – сказала Пинчбек. – Цена сейчас настолько высока, что это влияет на всю экономику. Не нужно ли министерству финансов сделать больше?»