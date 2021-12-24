За тысячу лет до нашей эры Британию заселили мигранты

Переселенцы пришли с юга Франции

Исследователи обнаружили доказательства крупномасштабной доисторической миграции в Британию, которая может быть связана с распространением кельтских языков. Массовое переселение с континентальной Европы произошло между 1400 и 870 гг. до н. э., сообщает Би-би-си.

Около половины предков более поздних популяций в Англии и Уэльсе происходят от этих мигрантов, говорится в исследовании. Оно основано на ДНК, извлеченной из 793 древних скелетов. Согласно ему, количество гена, позволяющего переваривать сырое молоко, быстро увеличивалось в Великобритании в середине железного века – за 1 000 лет до того, как то же самое произошло в других частях Северной Европы.

Ученые идентифицировали четыре скелета на археологических раскопках на ферме Клиффс-Энд и Маргеттс-Пит в Кенте. Эти люди были либо мигрантами первого поколения из континентальной Европы, либо их потомками.

Сначала, как сказал доктор Томас Бут из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, люди с континента появились почти исключительно в Кенте, затем новая сигнатура ДНК распространилась по всей Южной Британии: «Особых генетических изменений не отслеживается в Шотландии, но повсюду в Англии и Уэльсе родословная этих переселенцев встречается очень широко».

Профессор Дэвид Райх из Гарвардской медицинской школы в Бостоне (США), руководивший исследованием, сказал BBC News: «По нашим оценкам, около половины ДНК людей в железном веке в Великобритании происходит от этих мигрантов».

Что касается происхождения первых переселенцев из континентальной Европы, больше всего родственных связей у них с древним населением южной Франции. Но, по словам профессора Райха, «у нас пока нет адекватной выборки, чтобы напрямую подтвердить это или узнать, где именно во Франции они жили».