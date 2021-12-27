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Три британские нации ввели новые ограничения

Три британские нации ввели новые ограничения
Фото commons.wikimedia.org

Антиковидные меры ужесточили за пределами Англии

Новые карантинные правила вступили в силу в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии: все три страны ввели ограничения для индустрии гостеприимства и отдыха, возобновили правила социального дистанцирования и наложили лимит на размер собраний. Об этом пишет Би-би-си. 

В Англии пока не объявлено о новых ограничениях, однако в конце декабря премьер-министр заявил, что не преминет сделать это в случае необходимости.

Ежедневные данные о коронавирусе не публиковались в течение Рождества и Дня подарков, но 24 декабря был зафиксирован новый рекорд заболевших – 122 186 случаев.

Каждая из трех стран, которые повторно наложили ограничения, ввели разные правила, но все они определяют максимальное количество собирающихся людей, требования к социальному дистанцированию и вводят более жесткие правила для пабов, ресторанов и мест отдыха.

Начиная с 26 декабря в Шотландии на мероприятия, проводимые в помещении без рассадки, запрещено собираться группами более 100 человек (с рассадкой – более 200 человек), на мероприятиях на открытом воздухе максимальное число посетителей – 500. С 27 декабря пабы, рестораны, театры, кинотеатры и тренажерные залы должны обеспечивать социальную дистанцию в 1 метр. Собрания ограничены членами трех домохозяйств.

В Уэльсе в пабах, кинотеатрах и ресторанах могут встречаться не более 6 человек. Собрания на открытом воздухе ограничены цифрой в 50 человек, а максимальная вместимость для мероприятий в помещении, в том числе в частных домах, составляет 30 человек. В офисах и общественных местах вводится социальное дистанцирование – 2 метра. Работа ночных клубов прекращена. Те же меры приняты в Северной Ирландии, где запретили организацию любых развлечений в помещениях. С 27 декабря пабы, кафе и рестораны смогут обслуживать только столики, за которыми сидят не более 6 человек.

По оценкам Управления национальной статистики, в Соединенном Королевстве в течение предрождественской недели коронавирусом болеют 1,74 млн человек, или каждый 35-й житель островов.

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