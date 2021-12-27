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В Виндзорский замок вломился мужчина с арбалетом

В Виндзорский замок вломился мужчина с арбалетом
Фото maxpixel.com

Юношу арестовали и передали врачам

Полиция сообщила, что мужчина, вооруженный средневековым оружием, который был арестован оперативниками после проникновения на территорию Виндзорского замка в день празднования Рождества, передан медикам в соответствии с законом о психическом здоровье, сообщает SkyNews. 

19-летний юноша из Саутгемптона был задержан по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении наступательным оружием 25 декабря около 08:30 после обнаружения службой безопасности резиденции королевы Елизаветы II.

В заявлении Скотленд-Ярда указано: «Мужчина был взят под стражу и прошел оценку состояния, после чего был направлен в психиатрическое отделение местной больницы в соответствии с законом о психическом здоровье. В настоящее время он остается под опекой специалистов. В результате обыска у мужчины был обнаружен арбалет. Ведется следствие».

О мотивах молодого человека не сообщается. Представитель Букингемского дворца от комментариев отказался.

В этом году Ее Величество встречала Рождество в Виндзорском замке с близкими членами своей семьи герцогом и герцогиней Корнуолльскими, принцем Эдуардом и Софи, графиней Уэссексской, после того как из-за пандемии коронавируса была вынуждена отменить традиционные планы по переезду в Сандрингемскую усадьбу, где обычно проводит зимние праздники. 

Рождественским утром принц Уэльский Чарльз, его жена Камилла, Эдуард и Софи вместе с детьми леди Луизой и Джеймсом посетили церковную службу в часовне Святого Георгия на территории замка.

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