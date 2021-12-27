Елизавета II поделилась чувствами после смерти принца Филиппа

Вдовствующая королева призвала к стойкости

Ее Величество в ежегодном рождественском послании к нации поделилась переживаниями и чувствами после смерти своего супруга, герцога Эдинбургского Филиппа. С записью обращения можно ознакомиться по ссылке.

«Рождество может показаться тяжелым для тех, кто потерял своих близких. В этом году я особенно понимаю, почему так происходит», – заметила Елизавета II. Королева назвала покойного мужа «возлюбленным» и добавила, что как бы она и ее большая семья ни оплакивали герцога Филиппа, он бы хотел, чтобы вся его родня наслаждалась Рождеством. Напомним, что принц-консорт Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, супруги прожили в браке 73 года.

После еще одного года неопределенности, связанной с пандемией, королева призвала нацию сохранять стойкость.

В своем обращении она говорила об успокаивающем уюте семейных традиций, таких как «просмотр любимого фильма, финал которого вы давно знаете».

В речи подчеркивалась важность «передачи эстафеты» следующему поколению. Примечательно, что это было сказано в год, когда у 95-летнего монарха появились проблемы со здоровьем. Рождественская трансляция, записанная в Виндзорском замке, стала самым масштабным выступлением Ее Величества после того, как в ноябре 2021 года ей пришлось отказаться от выполнения ряда королевских обязанностей.

В своей речи глава государства упомянула нескольких членов августейшей семьи, в том числе принцев Чарльза и Уильяма, похвалив их за работу на экологическом саммите СОР26. Королева высоко оценила их приверженность «охране окружающей среды». Примечательно, что Елизавета II не сказала ни слова о принце Гарри и Меган, герцогине Сассекской. Также вниманием был обойден любимый сын королевы принц Эндрю, ставший персоной нон грата после того, как оказался в центре сексуального скандала.