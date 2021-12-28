Boxing Day vs. «омикрон»: британцы избегают распродаж

Спрос в праздничные дни упал на 45%

По последним данным отрасли, число посещений дорогих бутиков, торговых центров и другого ретейла сократилось более чем на 45% по сравнению с доковидным уровнем, пишет The Guardian.

К обеду 26 декабря, согласно сообщениям группы отслеживания рынка Springboard, показатели были всего на четверть выше прошлогодних, когда многие магазины на главных улицах Великобритании были вовсе закрыты. «Основная причина значительного снижения посещаемости по сравнению с 2019 годом связана с постоянным беспокойством потребителей по поводу распространения нового штамма «омикрон», – отметила Дайан Верле, директор по аналитике Springboard. По ее мнению, статистика Дня подарков не внушает надежду на послерождественский подъем спроса.

«Несколько крупных розничных игроков решили не открывать свои точки 26 декабря, что отпугнуло многих покупателей. Кроме того, в воскресенье обычно самая низкая посещаемость в любой день недели», – добавила Верле.

Согласно опросу 2 000 покупателей, проведенному компанией Barclaycard, антиковидные ограничения отталкивают потребителей от посещения обычных магазинов. Финансовый оператор заявил, что 40% покупок в праздничные дни делаются в интернете.

Магазины в центре Лондона пострадали сильнее всего: число посетителей в 2021 году снизилось на 67% по сравнению с доковидным уровнем. Другие крупные английские города также переживают тяжелые времена: там показатели упали почти на 60% по сравнению с 2019 годом и на 6% – по сравнению с 2020-м. Картина чуть лучше в маленьких городах и на окраине Лондона: местные жители предпочли совершать покупки ближе к дому.