Министр безопасности: локдаун активизирует радикалов

Политик считает Россию враждебной для Британии страной

Депутат парламента от Восточного Гэмпшира Дамиан Хайндс, который в августе стал министром безопасности, в интервью The Daily Telegraph предположил, что террористическую угрозу в Соединенном Королевстве мог усугубить режим изоляции, введенный с началом эпидемии коронавируса. По его мнению, много внушаемых граждан стали проводить больше времени в интернете, попадая под влияние тех, кто может подтолкнуть их на «темный путь» терроризма.

С тех пор как господин Хайндс вступил в должность, произошло два крупных теракта: убийство парламентария сэра Дэвида Амесса и взрыв возле женской больницы Ливерпуля.

Контртеррористическая полиция (CTP) заявила ранее в декабре, что она предотвратила семь террористических атак на «поздней стадии» с начала пандемии. Общее количество раскрытых заговоров в Великобритании за последние четыре года – 32.

Хайндс отметил: было бы ошибочно предполагать, будто угроза исходит лишь от исламских фундаменталистов. «Наблюдается рост крайне правого терроризма, – сказал он. – Есть также немало тех, чью идеологическую платформу трудно описать».

В интервью изданию министр также заявил, что считает Китай, Россию и Иран государствами, враждебно настроенными по отношению к Соединенному Королевству. По его словам, они могут проводить и проводят информационные операции, причиняющие урон британской безопасности. В качестве четвертой «враждебной» страны Хайндс назвал Северную Корею.