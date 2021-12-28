﻿﻿﻿﻿﻿

Министр безопасности: локдаун активизирует радикалов

Министр безопасности: локдаун активизирует радикалов
Фото Flickr.com

Политик считает Россию враждебной для Британии страной

Депутат парламента от Восточного Гэмпшира Дамиан Хайндс, который в августе стал министром безопасности, в интервью The Daily Telegraph предположил, что террористическую угрозу в Соединенном Королевстве мог усугубить режим изоляции, введенный с началом эпидемии коронавируса. По его мнению, много внушаемых граждан стали проводить больше времени в интернете, попадая под влияние тех, кто может подтолкнуть их на «темный путь» терроризма. 

С тех пор как господин Хайндс вступил в должность, произошло два крупных теракта: убийство парламентария сэра Дэвида Амесса и взрыв возле женской больницы Ливерпуля.

Контртеррористическая полиция (CTP) заявила ранее в декабре, что она предотвратила семь террористических атак на «поздней стадии» с начала пандемии. Общее количество раскрытых заговоров в Великобритании за последние четыре года – 32.

Хайндс отметил: было бы ошибочно предполагать, будто угроза исходит лишь от исламских фундаменталистов. «Наблюдается рост крайне правого терроризма, – сказал он. – Есть также немало тех, чью идеологическую платформу трудно описать».

В интервью изданию министр также заявил, что считает Китай, Россию и Иран государствами, враждебно настроенными по отношению к Соединенному Королевству. По его словам, они могут проводить и проводят информационные операции, причиняющие урон британской безопасности. В качестве четвертой «враждебной» страны Хайндс назвал Северную Корею.

profile-sample2
Министр безопасности: локдаун активизирует радикалов
28-12-2021
profile-sample2
В Британии ищут короля острова Пил
28-12-2021
profile-sample2
Boxing Day vs. «омикрон»: британцы избегают распродаж
28-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.