В Британии ищут короля острова Пил

Его обязанности – присматривать за замком и наливать пиво

В Соединенном Королевстве появилась вакансия управляющего пабом Ship Inn на изолированном от людей острове Пил, крошечном клочке земли у побережья Камбрии. Предложение о работе публикует Metro.

Пил (Piel Island) расположен на севере Англии у полуострова Фернесс, добраться до которого можно на пароме, курсирующем с апреля по сентябрь, или пешком вброд. Главная достопримечательность острова – замок, охраняемый организацией «Английское наследие». Он был построен в начале 1300-х годов монахами аббатства Фернесс для обороны от шотландских захватчиков. Впрочем, вся культурная и социальная жизнь острова сосредоточена в трехсотлетней таверне Ship Inn.

Успешный кандидат на звание управляющего пабом должен будет поддерживать в порядке местность и присматривать за замком. На острове существует необычная традиция: тот, кто руководит таверной, должен пройти церемонию, во время которой управляющего провозглашают «Королем Пила»; восседая в старинном кресле при шлеме и мече, кандидат получает «помазание» спиртными напитками.

«Важно, чтобы на эту должность был назначен правильный человек, хорошо знающий местность, остров и его историю», – сказал Фрэнк Кэссиди, член муниципального совета Барроу.

Активисты, которые недавно начали кампанию по сохранению природного и культурного наследия острова, описали его как «жемчужину в короне» региона. Между тем члены местного совета отмечают, что жизнь на Пиле вовсе не такая идиллическая, как многие думают, поэтому от кандидата потребуются решимость и стойкость.

Последний срок подачи заявки на «должность мечты» истекает в апреле 2022 года.