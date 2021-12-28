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В Британии ищут короля острова Пил

В Британии ищут короля острова Пил
Фото commons.wikimedia.org

Его обязанности – присматривать за замком и наливать пиво

В Соединенном Королевстве появилась вакансия управляющего пабом Ship Inn на изолированном от людей острове Пил, крошечном клочке земли у побережья Камбрии. Предложение о работе публикует Metro.

Пил (Piel Island) расположен на севере Англии у полуострова Фернесс, добраться до которого можно на пароме, курсирующем с апреля по сентябрь, или пешком вброд. Главная достопримечательность острова – замок, охраняемый организацией «Английское наследие». Он был построен в начале 1300-х годов монахами аббатства Фернесс для обороны от шотландских захватчиков. Впрочем, вся культурная и социальная жизнь острова сосредоточена в трехсотлетней таверне Ship Inn. 

Успешный кандидат на звание управляющего пабом должен будет поддерживать в порядке местность и присматривать за замком. На острове существует необычная традиция: тот, кто руководит таверной, должен пройти церемонию, во время которой управляющего провозглашают «Королем Пила»; восседая в старинном кресле при шлеме и мече, кандидат получает «помазание» спиртными напитками. 

«Важно, чтобы на эту должность был назначен правильный человек, хорошо знающий местность, остров и его историю», – сказал Фрэнк Кэссиди, член муниципального совета Барроу.

Активисты, которые недавно начали кампанию по сохранению природного и культурного наследия острова, описали его как «жемчужину в короне» региона. Между тем члены местного совета отмечают, что жизнь на Пиле вовсе не такая идиллическая, как многие думают, поэтому от кандидата потребуются решимость и стойкость. 

Последний срок подачи заявки на «должность мечты» истекает в апреле 2022 года.

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