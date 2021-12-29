5 млн антиваксеров могут парализовать работу NHS

Правительство просит их привиться

В последние недели декабря риторика выступлений высокопоставленных государственных чиновников, включая Саджида Джавида и Бориса Джонсона, в отношении противников вакцинации стала жестче. К такому выводу пришла политический обозреватель газеты The Guardian Ровена Мейсон.

Министр здравоохранения обвинил тех, кто решил не принимать предложение о бесплатной вакцинации, в том, что они занимают больничные койки, нанося вред обществу. По оценкам Джавида, 90% наиболее тяжелых больных на данный момент не вакцинированы. Премьер-министр также пообещал более жесткий подход к непривитым, когда говорил о необходимости «общенациональной дискуссии» по поводу возможности NHS бороться с волной нового штамма коронавируса.

«Я не верю, что мы сможем продолжать борьбу с «омикроном» одними ограничениями образа жизни, только потому, что значительная часть населения, к сожалению, еще не вакцинирована», – заявил глава правительства.

При этом политика обязательной вакцинации почти наверняка приведет к падению авторитета Бориса Джонсона среди его коллег по консервативной партии. Уже сейчас отмечается рост популярности министра иностранных дел Лиз Трасс, которой пророчат премьерское кресло. Она известна своей либертарной позицией в отношении вакцинации и довольно жестким неприятием антиковидных ограничений, особенно международных.

Мейсон полагает, что в случае парализованности Национальной системы здравоохранения из-за растущего числа случаев заражения у Даунинг-стрит останется печальный выбор между общенациональным локдауном и введением самых суровых ограничений для 5 млн человек, отказавшихся от вакцинации.