Члены королевской семьи живут дольше простых людей

Они ограждены от стрессов и бедности

Согласно исследованию профессора Леса Мэйхью из Международного центра долголетия и бизнес-школы Байеса, продолжительность жизни членов королевской семьи на 26% дольше, чем у «простых смертных». Результаты работы ученого приводит The Telegraph.

Известно, что правящая королева Елизавета II в свои 95 лет старше почти всех подданных короны. Немногим больше 100 тыс. жителей Соединенного Королевства и стран Содружества могут похвастаться тем, что живут дольше нее. Около 85% населения вообще не помнит, чтобы Великобританией правил кто-то другой: Ее Величество взошла на трон в возрасте 25 лет в 1952 году.

Исследование Мэйхью показывает, что среднестатистический человек сегодня может рассчитывать встретить лишь 74 день рождения, в то время как возраст члена королевской семьи, скорее всего, превысит 100 лет. Королеве-матери на момент смерти исполнился 101 год, а кронпринц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в 2021 году возрасте 99 лет. Конечно, встречаются исключения и среди членов августейшей фамилии: король Георг VI, отец Елизаветы, умер в 56 лет.

«Виндзоры, как и представители любой другой монаршей династии, могут оградить себя от разрушительных последствий бедности. Вероятно, поэтому продолжительность их жизни несколько превосходит среднестатистическую», – предполагает Мэйхью. Профессор начал свое исследование с Георга V, родившегося в 1865 году и умершего в возрасте 70 лет. Половина его ровесников не дожила до 60 лет.

Затем продолжительность жизни простых людей стала увеличиваться: из тех, кто родился в 1930 году, лишь 25% не достигли 60-летия. Исследователь полагает, что это можно объяснить повышением уровня общественного здравоохранения, появлением прививок, которые сократили смертность детей в возрасте до 5 лет, развитием санитарии и общим улучшением качества жизни.