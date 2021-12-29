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В Англию после Нового года вернутся морозы

В Англию после Нового года вернутся морозы
Фото commons.wikimedia.org

Нынешняя температура гораздо выше климатической нормы

Канун Нового года может стать самым теплым за всю историю наблюдений, однако ожидается, что в начале января в Великобританию вернутся минусовые температуры. Данные сотрудников метеорологического бюро приводит The Guardian.

Соединенное Королевство переживает необычно теплый конец декабря, и синоптики считают, что в канун Нового года в некоторых частях страны температура может достичь +15 °C. Метеоролог Грег Дьюхерст заявил: «Рекорд в +14,8 °C был установлен 31 декабря 2011 года. Похоже, что в этом году будет даже теплее».

После этого температура вернется к средним значениям, более соответствующим климатическим нормам. Такими сведениями располагает метеоролог Крейг Снелл. По его прогнозу, на севере Англии и в Шотландии стоит ждать заморозков. Снелл добавил, что в январе средняя дневная температура в Великобритании составляет 7–8 °C на юге и 3–4 °C на севере, а ночью – 2–3 °C на юге и 0 °C на севере.

В начале декабря по Англии и Шотландии прошелся шторм «Арвен», скорость которого достигала почти 100 миль в час. Тысячи домов на несколько недель остались без электричества. Сильные порывы ветра оборвали линии электропередач, выкорчевали деревья, на дорогах образовались завалы мусора. В правительстве Британии предположили, что такие стихийные бедствия могут стать более частыми из-за обострения климатического кризиса.

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