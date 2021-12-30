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Шотландцы едут веселиться в Англию

Шотландцы едут веселиться в Англию
Фото commons.wikimedia.org

Хитрые северяне бегут от жестких ограничений

Шотландским гулякам, планирующим посетить английские города на празднование Хогманая и Нового года, настоятельно рекомендовали оставаться дома, чтобы избежать распространения «омикрона», пишет The Guardian.

Джон Суинни, заместитель первого министра Шотландии, отметил, что поездка в Англию после закрытия всех ночных клубов на севере будет «неправильным курсом действий» и вообще противоречит духу шотландской политики.

«Люди, конечно, вольны так поступать, но я бы не советовал, – заявил Суинни в эфире BBC Breakfast. – Я думаю, что это неправильно, потому что ситуация серьезная, мы должны с ней как-то справиться. Призываю всех сыграть свою роль в ее решении».

Суинни, министр по борьбе с коронавирусом в местном правительстве, сказал, что скорость распространения варианта COVID-19 «омикрон» вызывает тревогу. Ранее Шотландия сообщила о самом высоком за всю историю количестве ежедневных случаев в стране – 11 030.  С 27 декабря правительство закрыло все ночные клубы как минимум на три недели, чтобы снизить количество инфицированных. Были введены ограничения на посещение уличных мероприятий (до 500 человек), в связи с чем в Эдинбурге основные шоу были отменены, в том числе запланированные гуляния и концерты. Из-за резкого всплеска заражений «омикроном» шотландское правительство призвало людей ограничить общение максимум тремя семейными группами.

В отличие от Англии, где заведениям разрешено работать в праздники, правительство Уэльса также закрыло ночные клубы и приказало пабам организовать социальную дистанцию в 1 метр. Разъяренные владельцы бизнесов опасаются, что люди поедут на новогодние каникулы в Англию, ведь Уэльские городские центры находятся еще ближе к Лондону, чем крупные города Шотландии.

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