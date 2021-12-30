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В 2022 году доходы британцев рухнут?

В 2022 году доходы британцев рухнут?
Фото pixabay.com

Уровень жизни не соответствует заработкам 

Экономисты предупреждают, что в следующем году домохозяйства столкнутся с «катастрофическим» увеличением стоимости жизни, поскольку рост счетов за электроэнергию и повышение налогов сократят семейные бюджеты на £1 200. Об этом говорится в отчете Resolution Foundation, который цитирует The Independent. 

Согласно докладу, реальная заработная плата уже упала к концу 2021 года, а покупательная способность в следующем году будет стагнировать, поскольку инфляция весной подскочит до 6% – самого высокого уровня почти за три десятилетия.

К концу 2024 года реальная заработная плата будет на £740 в год ниже, чем если бы в Великобритании продолжался и без того вялый до пандемии рост заработной платы.

По мнению экспертов, рост стоимости жизни нивелирует рост средней заработной платы в 2022 году, который должен стать «временем затянутых поясов», характеризуемым более высокими налогами и почти нулевым ростом доходов населения. Аналитики полагают, что апрель станет переломным моментом: британцы столкнутся с огромным увеличением счетов за газ и электроэнергию одновременно с увеличением взносов в фонд национального страхования.

Ожидается, что счета вырастут на £600, но, по словам представителей Resolution Foundation, даже эта предполагаемая сумма может быть заниженной. Другие эксперты прогнозируют рост цен на энергоносители более чем на £700 – примерно до £2 000 в год. Около £100 из этой суммы покроют расходы в связи с более чем двумя десятками банкротств поставщиков энергии в 2021 году.

В отчете говорится, что, хотя «омикрон» вызовет «огромный сбой» в работе компаний и государственных служб в начале 2022 года, кризис стоимости жизни вскоре станет самой серьезной экономической проблемой, стоящей перед страной. Более бедные домохозяйства пострадают сильнее.  

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