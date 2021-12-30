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Жители столицы рисуют на матрасах

Жители столицы рисуют на матрасах
Фото Ben Adam / Facebook.com

Новое искусство защищает стены от граффити

У лондонцев появилось необычное увлечение – превращать старые матрасы в паблик-арт: на элементы мебели, приговоренные к отправке на мусороперерабатывающий завод, наносятся рисунки и послания, затем результат выкладывается в социальных сетях. О новой моде рассказывает Time Out London. 

На одной фотографии, которой поделился пользователь Facebook, запечатлен матрас, брошенный на подъездной дорожке Финчли: на нем намалевано сердитое мультяшное лицо. Кажется, это первая зарегистрированная работа в новом жанре, появившаяся в интернете 1 декабря.

Фото Ramona Devotchka / Facebook.com

Есть и более сложные по технике арт-объекты, например матрас с веселой рождественской елкой и поздравлением. Этот снимок сделан другим пользователем Facebook.

Фото Katrina Bradley / Facebook.com

Но, возможно, лучшие представители нового направления стрит-арта – это матрасы, на которые нанесены загадочные мрачноватые послания, к примеру, фраза «Я играю в игры, в которых не могу победить», замеченная на матрасе в Лейтоне. 

Мотивы авторов неизвестны. Возможно, старый матрас представляется им идеальным холстом для самовыражения: он большой, как правило, белый и стоит на виду у прохожих, его все равно скоро выкинут, так что стены граффити портить не надо. Тем более что, как отмечает корреспондент Time Out, только жители столицы могут выставить свой крупногабаритный мусор за дверь и ждать, пока местный совет с ним разберется.

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