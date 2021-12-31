Франция разрешила транзит британским резидентам других стран ЕС

Пограничники будут терпимее к гражданам, возвращающимся с праздников

Французское правительство приостановило действие нового правила, которое не позволяло британским гражданам, законно проживающим в других странах ЕС, путешествовать через Францию, чтобы вернуться домой, сообщает The Guardian.

Пограничные чиновники «проявят терпимость», чтобы «разрешить этим гражданам пересекать Францию с целью добраться до места жительства в стране Европейского Союза после периода Рождества и Нового года», – говорится в заявлении министерства внутренних дел. Германия также смягчила правила для прибывающих из Великобритании.

Во французском МВД признали, что действовавшее строгое ограничение транзита вызывало трудности, в частности, у тех, кто ездил в Великобританию на каникулы «добросовестно», а теперь не может вернуться в свою страну проживания. Правило вступило в силу незадолго до Рождества.

Французские пограничники разворачивали некоторых британских путешественников, пытавшихся добраться на машине в Бельгию и Нидерланды, после того, как было введено правило об ограничении транзита. В Eurotunnel заявляли, что если следовать предыдущему решению французского правительства, то «британские граждане без права на жительство во Франции считались гражданами третьих стран и не могли пересекать Францию автомобильным транспортом, чтобы добраться до своей страны проживания в ЕС». С аналогичными трудностями столкнулись пассажиры паромной компании P&O Ferries. Проблем не испытывали лишь те граждане Великобритании, которые пересекали Францию по воздуху или на поезде Eurostar.