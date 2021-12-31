Из-за ковида Southern Railway отменил все поезда

Болеет слишком много работников

Британский железнодорожный оператор Southern Railway был вынужден приостановить все прямые рейсы до лондонского вокзала Виктория вплоть до 10 января вследствие того, что многие сотрудники заболели COVID-19, а другим пришлось уйти на изоляцию, сообщает Reuters.

Вокзал Виктория – один из крупнейших транспортных узлов страны. Southern Railway обслуживает через него популярные направления юга Соединенного Королевства, среди которых Брайтон, Истборн и Портсмут. Отмена поездов означает, что жители столицы не смогут воспользоваться услугами оператора и в границах города для поездок до Batersea Park, Clapham Junction или Wandsworth Common.

Southern – не единственная железнодорожная компания, отменившая сообщение на Новый год и в первую неделю после праздника из-за ковида. О временном закрытии маршрутов из-за технических проблем или болезни персонала сообщили Avanti West Coast, CrossCountry, Greater Anglia, London North Eastern Railway, Northern, ScotRail, South Western Railway (SWR), TransPennine Express и Transport for Wales.

Представитель отраслевой организации Rail Delivery Group заявил: «Наши сотрудники работают в сложных условиях и, как и все остальные, уязвимы для вируса. Мы бы посоветовали любому путешественнику проверять актуальное расписание поездов на официальных сайтах операторов, прежде чем отправиться в путь, или подписаться на автоматические оповещения от National Rail Alert Me».