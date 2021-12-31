﻿﻿﻿﻿﻿

Из-за ковида Southern Railway отменил все поезда

Из-за ковида Southern Railway отменил все поезда
Фото geograph.ie

Болеет слишком много работников

Британский железнодорожный оператор Southern Railway был вынужден приостановить все прямые рейсы до лондонского вокзала Виктория вплоть до 10 января вследствие того, что многие сотрудники заболели COVID-19, а другим пришлось уйти на изоляцию, сообщает Reuters.

Вокзал Виктория – один из крупнейших транспортных узлов страны. Southern Railway обслуживает через него популярные направления юга Соединенного Королевства, среди которых Брайтон, Истборн и Портсмут. Отмена поездов означает, что жители столицы не смогут воспользоваться услугами оператора и в границах города для поездок до Batersea Park, Clapham Junction или Wandsworth Common.

Southern – не единственная железнодорожная компания, отменившая сообщение на Новый год и в первую неделю после праздника из-за ковида. О временном закрытии маршрутов из-за технических проблем или болезни персонала сообщили Avanti West Coast, CrossCountry, Greater Anglia, London North Eastern Railway, Northern, ScotRail, South Western Railway (SWR), TransPennine Express и Transport for Wales. 

Представитель отраслевой организации Rail Delivery Group заявил: «Наши сотрудники работают в сложных условиях и, как и все остальные, уязвимы для вируса. Мы бы посоветовали любому путешественнику проверять актуальное расписание поездов на официальных сайтах операторов, прежде чем отправиться в путь, или подписаться на автоматические оповещения от National Rail Alert Me».

profile-sample2
Календари с Клиффом Ричардом в топе по продажам
31-12-2021
profile-sample2
Франция разрешила транзит британским резидентам других стран ЕС
31-12-2021
profile-sample2
Из-за ковида Southern Railway отменил все поезда
31-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.