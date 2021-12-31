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Календари с Клиффом Ричардом в топе по продажам

Календари с Клиффом Ричардом в топе по продажам
Фото Flickr.com

Ветеран рок-н-ролла популярнее молодых коллег

81-летний певец занял первое место в музыкальной категории ассоциации издателей календарей Calendar Club, пишет The Guardian.

С тех пор как в 1979 году был выпущен первый календарь с фотосессией сэра Клиффа Ричарда, фанаты рок-легенды, известной хитами «Summer Holiday» и «Devil Woman», купили 1,5 млн ежегодников.

Для нового издания 2022 года сэр Клифф позирует без рубашки в плавках. На фото он салютует полным бокалом, не выходя из бассейна. Фотосессия для календаря прошла в Нью-Йорке и на острове Барбадос, где музыкант владеет роскошной виллой.

К сожалению, недавно певец сообщил поклонникам, что больше не сможет позировать топлес для календарей.

Наряду с фотографиями сэра Клиффа большой популярностью у британцев пользуются календари с другой звездой эпохи рок-н-ролла – Элвисом Пресли. По данным Calendar Club, «король» занял второе место по продажам. На третьем оказался 27-летний Гарри Стайлс благодаря успеху своей сольной карьеры после ухода из One Direction в 2016 году. 53-летняя Кайли Миноуг – на четвертом месте.

В общем зачете Ричард, как и другие музыканты, не опередил спортсменов. Топ героев календарей возглавляет футбольный клуб «Ливерпуль», у «Манчестер Юнайтед» второе место.

Представитель Calendar Club Натали Тейлор рассказала журналистам: «Сэр Клифф по-прежнему король, но в общем хит-параде он фактически опустился с седьмого места до одиннадцатого».

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