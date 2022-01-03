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Британские ученые создали видеоигру для диагностики деменции

Британские ученые создали видеоигру для диагностики деменции
Фото pixabay.com

Болезнь выявляется на ранних стадиях

Исследователи из Королевского колледжа Лондона совместно с компанией Thymia разработали программное обеспечение, которое, вероятно, поможет обнаруживать такие состояния, как деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона и деменция с тельцами Леви, сообщает The Telegraph. 

Разработка отслеживает динамику состояния и сможет предупредить врачей, если алгоритмы заметят какое-либо серьезное ухудшение. Таким образом, наблюдаемые смогут быстро получить помощь.

Программа, работающая на любом интеллектуальном устройстве или компьютере с веб-камерой и подключением к интернету, предлагает пациентам играть в простые игры, например нажимать на анимированную пчелу на экране или словесно описывать картинку. Алгоритмы отслеживают их голос, движения глаз и «микромимику» – мельчайшие движения мышц лица.

Совокупность данных о том, насколько хорошо наблюдаемый может выполнить задачу с помощью слов и движений, дает технологии искусственного интеллекта подробный профиль его когнитивных способностей. 

Нейробиолог Эмилия Молимпакис, соучредитель и исполнительный директор Thymia, поясняет: «На начальных стадиях заболевания специалистам трудно отличить симптомы деменции или болезни Альцгеймера от депрессии, а новая технология позволяет четко различать типы нарушений психики. Это означает, что мы сможем обнаруживать ранние признаки патологических состояний и отслеживать их развитие с течением времени».

Летом 2022 года ученые планируют начать клинические испытания игровой методики на пациентах NHS.

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