Британские ученые создали видеоигру для диагностики деменции

Болезнь выявляется на ранних стадиях

Исследователи из Королевского колледжа Лондона совместно с компанией Thymia разработали программное обеспечение, которое, вероятно, поможет обнаруживать такие состояния, как деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона и деменция с тельцами Леви, сообщает The Telegraph.

Разработка отслеживает динамику состояния и сможет предупредить врачей, если алгоритмы заметят какое-либо серьезное ухудшение. Таким образом, наблюдаемые смогут быстро получить помощь.

Программа, работающая на любом интеллектуальном устройстве или компьютере с веб-камерой и подключением к интернету, предлагает пациентам играть в простые игры, например нажимать на анимированную пчелу на экране или словесно описывать картинку. Алгоритмы отслеживают их голос, движения глаз и «микромимику» – мельчайшие движения мышц лица.

Совокупность данных о том, насколько хорошо наблюдаемый может выполнить задачу с помощью слов и движений, дает технологии искусственного интеллекта подробный профиль его когнитивных способностей.

Нейробиолог Эмилия Молимпакис, соучредитель и исполнительный директор Thymia, поясняет: «На начальных стадиях заболевания специалистам трудно отличить симптомы деменции или болезни Альцгеймера от депрессии, а новая технология позволяет четко различать типы нарушений психики. Это означает, что мы сможем обнаруживать ранние признаки патологических состояний и отслеживать их развитие с течением времени».

Летом 2022 года ученые планируют начать клинические испытания игровой методики на пациентах NHS.