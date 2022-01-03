Дэниел Крейг получил рыцарскую награду

Бонд удостоился такой чести почти 70 лет назад

Британский актер Дэниел Крейг, известный по роли Джеймса Бонда в цикле фильмов о шпионе на службе Ее Величества, представлен к рыцарскому ордену Святых Михаила и Георгия. Традиционный новогодний список наград опубликован на сайте правительства Великобритании.

Крейг стал компаньоном ордена за заслуги в кино и театре. Примечательно, что по сюжету произведений Яна Флеминга агент 007 получил эту награду еще в 1953 году.

Следует отметить, что звание компаньона ордена – третья степень награды, которая не предполагает рыцарства, и именовать Крейга сэром Дэниелом пока не следует. Орденом Святых Михаила и Георгия, как правило, награждаются дипломаты и те, кто продвигает интересы Соединенного Королевства в мире.

Помимо Крейга, к рыцарским орденам разного достоинства были представлены ученые, политики, дипломаты и атлеты. Среди них олимпийский чемпион Джейсон Кенни и теннисистка Эмма Радукану, профессор Джонатан Ван-Там и сэр Патрик Валланс, научный консультант правительства. Бывший премьер-министр Великобритании сэр Энтони Блэр стал членом ордена Подвязки, высшего рыцарского ордена в стране.

Последнее решение возмутило многих британцев. Больше двухсот тысяч жителей Соединенного Королевства подписали петицию с требованием лишить бывшего лидера лейбористов высокой награды. Обращение разместили на сайте change.org . Авторы документа заявляют, что Блэр нанес непоправимый ущерб «самой структуре общества и нации». «Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности как военный преступник», – говорится в петиции.

Кроме того, авторы послания призвали нынешнего британского премьера Бориса Джонсона обратиться к Ее Величеству с просьбой лишить экс-главу правительства и рыцарского титула.