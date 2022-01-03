«Эвертон» купил украинского футболиста

За Миколенко отдали €21 – 23 млн

Защитник Виталий Миколенко перешел из киевского «Динамо» в «Эвертон». 22-летний игрок сборной Украины заключил с ливерпульским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года – до окончания сезона 2025/26, пишет The Guardian.

Футболист прокомментировал свой трансфер так: «Переход в «Эвертон» для меня – это большой и важный шаг. Я всегда мечтал играть в Английской Премьер-лиге. Мне 22 года, но я вовсе не юнец, у меня есть опыт выступления на европейском уровне. Надеюсь, буду и дальше прогрессировать как игрок».

«Я очень рад возможности выступать перед фанатами «Эвертона». Я смотрел несколько последних матчей на «Гудисон Парк», болельщики просто невероятные. Я чувствую огромную ответственность перед ними», – добавил Миколенко.

Переход обошелся мерсисайдскому клубу в €21–23 млн (£17,5–19,3 млн). В настоящее время «Эвертон» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Виталий Миколенко стал третьим игроком украинской сборной в АПЛ после хавбека лондонского «Вестхэма» Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, защитника «Манчестер Сити».