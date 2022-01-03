Импорт в Британию под угрозой

Бизнес не готов к новым бюрократическим препонам

Филип Райкрофт, глава Департамента по выходу из Европейского Союза (DExEU) в 2017–2019 годах, предупредил, что некоторые британские компании могут отказаться от импорта из Европы после введения очередного пакета торговых ограничений 1 января. Чиновника цитирует The Telegraph.

По мнению Райкрофта, от новых барьеров пострадает британская экономика, а некоторые отрасли – сильнее прочих.

В первую очередь речь идет о том, что с нового года импортеры должны подавать полную таможенную декларацию на товары, ввозимые в Великобританию из ЕС или других стран. Трейдеры больше не могут откладывать заполнение документов на срок до 175 дней – эта временная мера была введена, чтобы справиться со срывом поставок после Брексита. Как полагает Райкрофт, многие компании могут счесть, что «игра не стоит свеч».

По его сведениям, лишь четверть членов Федерации малого бизнеса готова к новым правилам. «Это немного удивительно, потому что они, очевидно, были хорошо осведомлены о нововведениях, – сказал он. – Однако не стоит забывать, что у них выдался довольно тяжелый год. Так или иначе, вопрос в том, сколько предприятий в конечном итоге подумает: «Знаете что? Возни многовато» – и откажется от импорта, как некоторые уже отказались от экспорта».

Это заявление было сделано после того, как Борис Джонсон пообещал «по максимуму использовать преимущества от Брексита» в 2022 году. Премьер-министр, отметивший первый год с момента вступления в силу соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, заявил, что правительство «пойдет этим путем дальше», чтобы воспользоваться «огромным потенциалом, который несут наши новообретенные свободы».