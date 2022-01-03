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В школах Англии вводится масочный режим

В школах Англии вводится масочный режим
Фото pixabay.com

Ограничение предотвратит возвращение к дистанту 

Министр образования Надхим Захави рекомендовал учащимся средних школ Англии носить маски в классах по возвращении с рождественских каникул. Эта мера вводится для того, чтобы справиться с всплеском заболеваемости COVID-19 и сохранить очный формат обучения как основной, передает Reuters.

Нововведение затронет всех учеников начиная с 7-го класса

Захави пояснил, что решение вернуть маски позволит «максимально увеличить число детей за партами». Мера будет действовать до тех пор, пока она будет необходима. До последнего времени Англия оставалась единственной из четырех стран Великобритании, где не требовалось закрывать лица в классе. 

Министр заявил, что дистанционное обучение будет вводиться с учетом количества школьников и учителей, которым, возможно, придется уйти на самоизоляцию, если этого потребует состояние их здоровья. Однако он подчеркнул, что очное обучение по-прежнему останется в приоритете.

При рекордно высоком ежедневном росте инфицированных и необходимости изолировать людей с положительным результатом теста на коронавирус на срок не менее семи дней школы и другие государственные организации сталкиваются с проблемами из-за острой нехватки персонала. Правительство попросило руководителей государственного сектора подготовиться к наихудшему сценарию. Согласно этому плану, в ближайшие недели на работу могут не выйти до четверти сотрудников. 

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