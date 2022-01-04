Борис Джонсон: «Следует придерживаться плана Б»

«Омикрон» мягче других штаммов, но пандемия продолжается

Англия продолжит реализацию мер по борьбе с коронавирусом по плану Б на фоне растущей нагрузки на NHS. Об этом заявил премьер-министр Великобритании, выступая в центре вакцинации в Эйлсбери, передает Би-би-си.

Несмотря на то что «омикрон» «явно мягче» других штаммов COVID-19, глава правительства предупредил, что было бы «абсолютной глупостью» утверждать, будто пандемия закончилась.

Даже с учетом огромного роста случаев коронавируса за последние недели Джонсон утверждает, что благодаря «очень и очень высокому уровню вакцинации» населения Британия находится в лучшем положении, чем большинство других стран. Однако, по его словам, хотя симптомы «омикрона» не такие серьезные, чем у ранних штаммов, NHS испытывает колоссальное давление из-за высокой заразности вируса. Поэтому общественность должна сделать все возможное, чтобы уменьшить это давление, следуя предписаниям плана Б, введенного в декабре прошлого года.

Премьер подчеркнул, что «совокупность мер, введенных в настоящий момент» подтвердила свою состоятельность, и впредь следует придерживаться принятого плана, то есть носить маски и, по возможности, работать из дома. Срок действия этих мер истекает 26 января. 5 января правительство поднимет вопрос о досрочном снятии ограничений, однако эксперты уверены, что статус-кво сохранится, как минимум, до конца месяца.