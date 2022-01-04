Где в Лондоне чаще грабят дома?

Охранное агентство составило рейтинг самых «плохих» районов

Уровень преступности в Лондоне – самый высокий в стране. В течение года с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года в столице зарегистрировано 55 252 краж со взломом – это максимальный показатель в Англии. Полиция расследовала 42 769 эпизодов. Следственные мероприятия чаще всего не приводили ни к чему: в 77% случаев даже не были установлены личности подозреваемых, и только 2% дел дошли до суда. Такую неутешительную статистику публикует издание MyLondon.

Данные охранной фирмы Secom позволяют составить рейтинг самых неблагополучных в этом отношении частей Лондона. Согласно данным сведениям, наиболее пострадавшим от домушников районом стал Хакни: за год здесь было ограблено 2 687 домов.

За ним следует Барнет с 2 638 кражами со взломом, а третье место занял Тауэр-Хамлетс (2 612). Районами с наименьшим количеством инцидентов стали Кингстон-апон-Темс (712) и Бексли (766).

Несмотря на то что район Вестминстера – популярный туристический центр, он также занял высокую строчку в списке: здесь было ограблено 2 376 домов. Вообще это место как магнит притягивает злоумышленников, и именно в центре столицы самый большой уровень преступности: с января по ноябрь 2021 года здесь было зарегистрировано 18 411 случаев карманных краж и вымогательств.

Представитель столичной полиции признал проблему. По его словам, кражи со взломом составляют почти 50% нагрузки на криминалистические отделы, исследующие ДНК и отпечатки пальцев. При этом он утверждает, что уровень раскрываемости по этому виду преступлений вырос за последние несколько месяцев до 4,7% благодаря особым оперативным и следственным мероприятиям.