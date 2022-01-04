﻿﻿﻿﻿﻿

«Нанонож»: лечение рака простаты за час

«Нанонож»: лечение рака простаты за час
Фото pixnio.com

Апробирован новый метод

Новаторская терапия под названием «Нанонож» (Nanoknife) используется для лечения пациентов с раком простаты в больнице Университетского колледжа Лондона (UCLH). Процедура помогает уничтожить наиболее труднодоступные опухоли, сообщает The Telegraph. 

По словам хирургов, это настоящий прорыв: процедура «удивительно простая и быстрая». При этом снижена вероятность появления побочных эффектов по сравнению с обычными способами лечения: операцией по удалению простаты или лучевой терапией.

Стандартные методы могут впоследствии вызвать проблемы с мочеиспусканием, недержание мочи и потерю половой функции.

Новый метод, называемый также необратимой электропорацией, позволяет подавать быстрые электрические импульсы в опухоль, пронзая мембраны раковых клеток. Таким образом, лечение может быть направлено с максимальной точностью, что снижает риск для окружающих органов и здоровых тканей. Целевые методы лечения, также известные как фокальные терапии, например замораживание и сфокусированный ультразвук, в настоящее время доступны только в крупных специализированных центрах Соединенного Королевства. Особенность «Наноножа» в том, что эта процедура проста технологически и ей легко обучить персонал. 

Профессор Марк Эмбертон, один из ведущих специалистов по лечению рака предстательной железы, утверждает: «Фокальная терапия могла бы помочь трети пациентов, но лишь малая часть из них до недавнего времени имела к ней доступ». Он надеется увидеть быстрое распространение «Наноножа» в больницах по всей стране.

По мнению экспертов, новая методика дает надежду тысячам граждан. Рак простаты диагностируется у каждого шестого мужчины в течение жизни. В Великобритании ежегодно выявляется более 50 тыс. случаев.

profile-sample2
Где в Лондоне чаще грабят дома?
04-01-2022
profile-sample2
Обнародовано мировое соглашение по делу принца Эндрю
04-01-2022
profile-sample2
Warner Music приобрела права на творчество Дэвида Боуи
04-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.