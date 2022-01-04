«Нанонож»: лечение рака простаты за час

Апробирован новый метод

Новаторская терапия под названием «Нанонож» (Nanoknife) используется для лечения пациентов с раком простаты в больнице Университетского колледжа Лондона (UCLH). Процедура помогает уничтожить наиболее труднодоступные опухоли, сообщает The Telegraph.

По словам хирургов, это настоящий прорыв: процедура «удивительно простая и быстрая ». При этом снижена вероятность появления побочных эффектов по сравнению с обычными способами лечения: операцией по удалению простаты или лучевой терапией.

Стандартные методы могут впоследствии вызвать проблемы с мочеиспусканием, недержание мочи и потерю половой функции.

Новый метод, называемый также необратимой электропорацией, позволяет подавать быстрые электрические импульсы в опухоль, пронзая мембраны раковых клеток. Таким образом, лечение может быть направлено с максимальной точностью, что снижает риск для окружающих органов и здоровых тканей. Целевые методы лечения, также известные как фокальные терапии, например замораживание и сфокусированный ультразвук, в настоящее время доступны только в крупных специализированных центрах Соединенного Королевства. Особенность «Наноножа» в том, что эта процедура проста технологически и ей легко обучить персонал.

Профессор Марк Эмбертон, один из ведущих специалистов по лечению рака предстательной железы, утверждает: «Фокальная терапия могла бы помочь трети пациентов, но лишь малая часть из них до недавнего времени имела к ней доступ». Он надеется увидеть быстрое распространение «Наноножа» в больницах по всей стране.

По мнению экспертов, новая методика дает надежду тысячам граждан. Рак простаты диагностируется у каждого шестого мужчины в течение жизни. В Великобритании ежегодно выявляется более 50 тыс. случаев.