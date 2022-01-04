Обнародовано мировое соглашение по делу принца Эндрю

Истица получила деньги от педофила Эпштейна

Американка Вирджиния Робертс-Джуффре, обвинившая принца Эндрю в изнасиловании, в 2009 году получила $500 тыc. за отсутствие претензий к финансисту Джеффри Эпштейну и «другим потенциальным обвиняемым». Это следует из обнародованного 3 января мирового соглашения, сообщает Reuters.

Имя принца в документе не фигурирует. В соглашении отмечается, что оно является «окончательным разрешением» претензии и предназначено для предотвращения судебных разбирательств против «любого физического или юридического лица, которое могло быть привлечено в качестве потенциального ответчика», при этом не должно толковаться как признание ответственности или вины.

Как заявляет Джуффре, американский финансист Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем Эндрю, герцогом Йоркским. По ее словам, эти инциденты произошли в 2001–2002 годах, когда ей было 17 лет.

В свою очередь, сын Елизаветы II отвергает обвинения и пытается отклонить иск. Он заявлял, что был освобожден от ответственности в соответствии с мировым соглашением 2009 года, заключенным между Джуффре и Эпштейном. Окружной судья США Льюис Каплан теперь должен будет решить, блокирует ли этот пункт иск Джуффре против принца Эндрю. Слушание по его ходатайству назначено на 4 января.

Джеффри Эпштейн покончил с собой в возрасте 66 лет в тюрьме Манхэттена в августе 2019 года. По распространенному мнению, ему «помогли» расстаться с жизнью: финансист был вхож в высшие круги, многие представители которых якобы пользовались его услугами в качестве сводника.