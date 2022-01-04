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Warner Music приобрела права на творчество Дэвида Боуи

Warner Music приобрела права на творчество Дэвида Боуи
Фото commons.wikimedia.org

Сумма сделки – £185 млн

Звукозаписывающий лейбл Warner Chappell Music, подразделение медиагиганта Warner Music Group, купил права на все студийные альбомы британского музыканта Дэвида Боуи, сообщает журнал Variety. По информации источников издания, сумма сделки составила более $250 млн (£185 млн).

Согласно договору, компании переходят права на песни из 26 студийных альбомов музыканта, выпущенных при его жизни. Кроме того, в соглашение вошли два студийных альбома группы Tin Machine, фронтменом которой был Боуи, и некоторые синглы.

Таким образом, почти все песни Дэвида Боуи стали собственностью концерна Warner, за исключением нескольких композиций конца 1960-х годов, написанных артистом до всемирной славы. Это очередная сделка в серии недавних крупных приобретений мейджорами бэк-каталогов легендарных поп-исполнителей, в числе которых Брюс Спрингстин, Боб Дилан, Нил Янг, Fleetwood Mac: все эти музыканты продали права на свои песни за огромные суммы. Это позволит лейблам получать доход и от продажи треков, и от их лицензирования при использовании в кино, рекламе и на телевидении.

Гай Мут, исполнительный директор WCM, заявил: «Это не только исключительные песни, но и вехи, которые навсегда изменили курс современной музыки. Мы намерены бережно и внимательно относиться к этому каталогу, поскольку стремимся подчеркнуть величие творческого наследия этого выдающегося человека».

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого артист несколько лет боролся с раком печени.

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