Более 400 церквей закрылись за 10 лет

Количество атеистов растет

Анализ данных англиканской церкви, подготовленный The Telegraph, показал, что с 2010 по 2019 год в Великобритании было закрыто 423 церкви.

Цифра свидетельствует о тенденции к снижению числа приходов в стране. Дальнейший анализ показывает, что 940 религиозных учреждений были вынуждены закрыться всего за 30 с небольшим лет, в период с 1987 по 2019 год.

В 42 епархиях в среднем стало почти на 6% меньше храмов, при этом общее число церквей сократилось с 16 436 в 1987 году до 15 496 в 2019 году.

Исследование не принимает во внимание влияние пандемии, поэтому духовенство и миряне опасаются, что общая цифра может быть намного выше.

Достопочтенный Эндрю Нанн, один из самых высокопоставленных англиканских священников, назвал темпы роста числа закрытых церквей «шокирующими». «Я разделяю озабоченность многих людей тем, что политика, ведущая к закрытию храмов, может означать, что в ближайшее время мы будем наблюдать разительные перемены в приходской системе, которая считается основой жизни Церкви Англии», – заявил он.

В Дареме и Манчестере было зафиксировано наибольшее количество закрытых церквей за этот период – теперь там почти на 15% меньше церквей, чем 34 года назад. Только три епархии противостоят текущей тенденции – это Ковентри, Вустер и, разумеется, Кентербери, находящаяся под надзором архиепископа Кентерберийского, преподобного Джастина Уэлби. Число церквей в этом регионе увеличилось с 325 до 360, то есть на 10,8%.

Цифры подтверждают заявления религиозных лидеров о том, что многие церковные здания находятся «не там, где надо», поскольку «общины ушли с мест и оставили старую инфраструктуру в затруднительном положении».

По данным Управления национальной статистики за декабрь 2021 года, число христиан в Англии впервые стало меньше 50%. Атеисты сейчас составляют более трети «религиозных» групп во все более светском обществе.