Борис Джонсон: Англия справится без локдауна

Персонал ключевых отраслей будут тестировать ежедневно

Премьер-министр надеется, что Англия сможет «пережить» нынешнюю волну COVID-19 без дальнейших ограничений. Однако он признал, что некоторые подразделения NHS будут «временно перегружены» из-за всплеска случаев заболевания «омикроном», цитирует политика Би-би-си.

Глава правительства заявил, что у страны «хороший шанс» обойтись без новых антиковидных мер. Он порекомендует министрам продолжить реализацию стратегии плана Б в Англии. Тем не менее Джонсон объявил, что 100 тыс. сотрудников критически важных направлений деятельности будут обязаны проходить ежедневные тесты на коронавирус.

Тестирование вводится с 10 января и будет применяться в ключевых отраслях промышленности, включая пищевую и транспортную. Также проходить тесты обяжут сотрудников пограничной службы, чтобы сократить распространение вируса среди коллег.

На брифинге на Даунинг-стрит премьер-министр сказал: «Мы сможем оставить наши школы и предприятия открытыми: у нас получится найти способ жить с этим вирусом». Джонсон признал, что предстоящие недели будут «непростыми», поскольку «часть услуг будет недоступна из-за отсутствия персонала». Но он пообещал «усилить» NHS, чтобы служба смогла выдержать давление.

Все больше отраслей британской экономики сталкивается с кадровыми проблемами из-за растущего числа сотрудников, самоизолирующихся с ковидом. Тенденция особенно заметна в NHS. При этом из-за дефицита необходимых устройств в аптеках многие граждане испытывают трудности с тестированием.