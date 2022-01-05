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Burger King будет продавать веганские наггетсы

Burger King будет продавать веганские наггетсы
Фото Flickr.com

Количество мясных блюд в закусочных уменьшается 

Популярная сеть быстрого питания Burger King ввела в ассортимент по всей Великобритании наггетсы, приготовленные без использования продуктов животного происхождения, передает SkyNews.

Гигант фастфуда следует своему обязательству сделать меню на 50% вегетарианским и сократить выбросы парниковых газов.

Два года назад Burger King впервые попыталась выйти на веганский рынок со своим растительным бургером Rebel Whopper. Однако позже выяснилось, что блюдо не подходит для веганов, поскольку его готовили на том же гриле, что и мясо.

Сеть быстрого питания вернулась к модной тенденции с гамбургером Vegan Royale, который готовили отдельно от продуктов животного происхождения. Сейчас компания заявляет, что к 2030 году намерена вдвое уменьшить «мясное» меню, что поможет ей достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов на 41%.

Исполнительный директор Burger King в Великобритании Аласдер Мердок заявил: «Адаптация к предпочтениям клиентов является ключевым направлением нашей компании. Мы стремимся помочь гостям принимать правильные решения о том, что они едят и пьют, и предоставляем им осознанный выбор. Новые веганские наггетсы – еще один шаг в сокращении углеродного следа. Он также отвечает на растущий спрос на продукты без животного белка в Великобритании».

Burger King станет первой сетью быстрого питания в стране, которая будет продавать веганские наггетсы. Ранее пробный запуск состоялся в США, где компания сумела договориться с крупнейшим производителем соевого мяса Impossible Foods. Главный конкурент Burger King, ресторан McDonald’s, который сотрудничает с основным конкурентом Impossible Foods, компанией Beyond Meat, также намерен запустить в США продажи совместного продукта на растительной основе. 

Эксперты отмечают, что куриное мясо дорожает с годами. По данным Bank of America, в 2021 году цены на него выросли вдвое. Наггетсы из искусственной курицы впервые появились в США в сети ресторанов быстрого питания KFC. 

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