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Принц Чарльз предложил младшему сыну мир

Принц Чарльз предложил младшему сыну мир
Фото commons.wikimedia.org

Его Высочество ценит увлечение своих детей экозащитой 

Принц Чарльз, который уже долгое время публично не вспоминал о своем младшем сыне, принце Гарри, похвалил его в своем эссе о климатических изменениях планеты. В тексте, опубликованном в журнале Newsweek, Чарльз также призвал к неотложным действиям по спасению окружающей среды и высоко оценил работу принцев Уильяма и Гарри по повышению осведомленности об этой проблеме.

Сообщается, что Чарльз и Гарри «почти не разговаривали» последние восемь месяцев, а отношения между отцом и сыном якобы находятся на «рекордно низком уровне». По данным источников, у принца Уэльского и герцога Сассекского состоялось всего несколько довольно напряженных телефонных бесед после того, как Гарри и его супруга Меган Маркл переехали в Калифорнию.

В своей речи на саммите Cop26 по изменению климата в Глазго в ноябре Елизавета II похвалила Чарльза и Уильяма за работу по спасению окружающей среды, но не упомянула Гарри. Королева обошла вниманием герцога Сассекского и в своем рождественском послании к нации. 

Однако в своем эссе принц Чарльз рассказал о том, как он гордится обоими своими сыновьями. Он пишет: «Совсем недавно мой старший сын Уильям объявил об организации премии Earthshot Prize, чтобы помочь восстановить нашу планету в течение следующих десяти лет путем инвестирования в технологии, которые могут изменить мир к лучшему. А младший сын Гарри всегда подчеркивал влияние изменения климата, особенно в отношении Африки, и посвятил этому свою благотворительную деятельность».

Принц Гарри и Меган покинули Великобританию в 2020 году после разлада с другими членами королевской семьи, включая принца Уэльского и герцога Кембриджского. Чета раскритиковала августейших родственников в интервью Опре Уинфри, после чего конфликт только обострился. 

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