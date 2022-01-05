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Рынок жилья стабилизируется в 2022 году

Рынок жилья стабилизируется в 2022 году
Фото maxpixel.net

Рост цен замедлится

Предстоящий год может стабилизировать британский рынок недвижимости после рекордного скачка цен 2021 года, когда феноменальная активность покупателей привела показатели к рекордным максимумам, пишет The Guardian. 

В прошлом году в Великобритании было совершено около 1,5 млн сделок по покупке жилья, что стало самым высоким показателем за долгие годы. По данным торговой ассоциации UK Finance, 2021 год стал наиболее успешным для ипотечного кредитования с 2007 года. По ее оценкам, жилищные ссуды были выданы на £316 млрд.

Джеймс Тэтч, глава отдела данных и исследований в UK Finance, заявил: «Мы наблюдаем возвращение к стабильной траектории для первичного кредитования». По его словам, объем повторного кредитования при этом растет. Через два года заемщики захотят рефинансировать ссуды, выданные на пять лет с фиксированной процентной ставкой, что приведет к увеличению числа повторных закладных.

При этом из-за рекордного уровня цен доступность жилья для новых покупателей осталась на низком уровне. По данным организации Propertymark, к ноябрю 2021 года один филиал агентства в среднем располагал для реализации 20 домами – это самый низкий показатель за последние 20 лет. При этом 38% недвижимости продавалось по завышенной цене.

Представители отрасли заявляют, что у риелторов зачастую просто нет достаточного количества объектов, чтобы удовлетворить спрос. Директор агентства Rightmove Тим Баннистер отметил: «За последние 18 месяцев рынок недвижимости был бешеным. Изменившийся из-за пандемии образ жизни обусловил и перемены в потребностях. Однако, хотя ковид по-прежнему оказывает сильное влияние на общество, мы ожидаем, что рынок жилья приблизится к норме в течение 2022 года».

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